Polonia: decine di migliaia in piazza contro politiche del governo

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Varsavia per protestare contro le politiche del governo di centrodestra. Alla testa del corteo due ex presidenti, Aleksander Kwasniewski e Bronislaw Komorowski. La Polonia è sotto la lente dell'Ue che teme che una serie di riforme, tra le quali in particolare quella sulla Corte Costituzionale, possano minare lo stato di diritto e per questo Bruxelles ha aperto una procedura di infrazione.