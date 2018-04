Polonia comunica a Mosca decisione di espellere ambasciatore russo

La Polonia ha informato Mosca della decisione di espellere diplomatici russi: lo ha riferito l'ambasciatore russo a Varsavia, Sergey Andreev. L'ambasciatore russo a Varsavia è il primo a riferire del motivo del colloquio presso il ministero degli Esteri del Paese in cui presta servizio. Oltre ad Andreev sono stati convocati gli ambasciatori russi in Lituania, Lettonia ed Estonia, sulla scia del caso dell'ex spia russa Sergey Skripal avvelenata in Inghilterra.