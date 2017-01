Polonia, comprata dallo Stato la Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci

L'acquisto è stato festeggiato con una cerimonia in grande stile al castello reale di Varsavia dopo le trattative che hanno portato una ricchissima raccolta d'arte sotto il controllo pubblico: nel museo di Cracovia sono conservati 86mila oggetti museali, compresi un dipinto e le grafiche di Rembrandt, tele di Renoir e lettere autografe di Frederich Chopin, oltre a 250mila tra libri e documenti. L'opera dell'artista italiano è l'unica presente sul territorio polacco.



Per l'intera collezione il Tesoro polacco dovrà pagare 100 milioni di euro, cioè 500 milioni di zloty, mentre il valore reale viene stimato intorno ai 10 miliardi di zloty. La decisione di cedere la raccolta è stata presa dal principe Czartoryski, che ha commentato la vendita dicendo: "Sto seguendo l'esempio dei miei antenati, che hanno sempre lavorato per la nazione polacca". Ma il Cda della fondazione si è dimesso per protesta. Il dipinto di Leonardo era stato rubato alla Polonia dai nazisti durante la seconda guerra mondiale e restituito al termine del conflitto.