Polonia apre a 30mila profughi

"Abbiamo pronto un piano in caso di emergenza, che prevede varianti di 5mila, 20mila e 30mila profughi, in gran parte siriani ma anche eritrei, da accogliere in Polonia". Lo ha dichiarato Rafal Rogala, numero uno dell'Ufficio nazionale immigrazione polacco, istituzione direttamente dipendente dal ministero degli Interni. Intanto, l'Alto commissario Onu per i rifugiati ha reso noto che la Gran Bretagna aprirà le porte per "4mila profughi in più".