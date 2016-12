Polonia, al via le ricerche del treno con l'oro nazista, primi ingegneri al lavoro

L'ormai leggendario treno nazista carico d'oro potrebbe presto tornare alla luce. Secondo i media polacchi, le autorità di Wałbrzych - la cittadina a pochi chilometri dal confine ceco dove il treno sarebbe stato individuato - avrebbero dato l'ok a partire con le indagini preliminari a due squadre di specialisti dell'Università di Scienze e Tecnologie di Cracovia. Di uno dei due team faranno parte anche il polacco Piotr Koper e il tedesco Andreas Richter, i due cacciatori di tesori che sostengono di aver scoperto il convoglio. Se le ricerche daranno risultati positivi, gli scavi inizieranno la prossima primavera.



In questa storia affascinante il condizionale, in ogni caso, è ancora d'obbligo: di un treno partito dalla cittadina polacca di Breslavia carico di tesori e poi scomparso nel nulla si parla fin dalla fine della seconda guerra mondiale, ma non abbiamo nessun documento che certifichi la sua esistenza. E proprio come in un film d'avventura, a rivelare il sito in cui è nascosto sarebbe stato, in punto di morte, uno degli uomini che nel 1945 avrebbero partecipato alle operazioni di occultamento.