Polonia, 91enne si risveglia in obitorio tra lo stupore dei medici

09:20 - I parenti avevano già organizzato il funerale ma l'arzilla 91enne Janina Kolkiewicz, di morire non ne aveva la benché minima voglia, tant'è che stata trovata in perfetta forma all'interno di una "body bag" (il sacco nero dentro il quale vengono chiusi i deceduti).

Secondo quanto riporta il tabloid polacco "Fakt.pl", l'anziana, con grande sorpresa della dottoressa Wieslawa Czyz, è stata trovata viva e vegeta in obitorio: "Ero sicura che fosse morta - ha dichiarato - non riesco a capire cosa sia successo. Il suo cuore non batteva più e non c'era alcuna traccia di attività respiratoria".

La nipote di Janina, Bogumila Kolkiewicz, ha confessato che sua nonna "non ricorda nulla, aveva molto freddo e ha chiesto una tazza di the caldo". Un'indagine è stata aperta dalla polizia.