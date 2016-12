3 gennaio 2015 Polonia, 19enne si sveglia durante l'operazione al cervello e parla con i medici Iga Jasica si è svegliata nella fase cruciale di un intervento per la rimozione di un cancro all'ospedale centrale di Katowice, cittadina nel sud-ovest del Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

13:35 - In sala operatoria regnava il silenzio e la concentrazione era al massimo. Il momento era molto delicato: Iga Jasica, una bella ragazza polacca di 19 anni, stava subendo un difficile intervento di rimozione di un cancro al cervello dal cui esito sarebbe dipesa la sua vita. Il silenzio è stato improvvisamente rotto proprio da Iga, che ha sorpreso i medici svegliandosi nella fase cruciale dell'operazione e chiedendo aggiornamenti: "Come sta andando?".

L'effetto dell'anestesia era finito e Iga era sveglia col cervello "esposto". Fortunatamente, i chirurghi dell'ospedale centrale di Katowice, cittadina nel sud-ovest della Polonia, sono riusciti a mantenere il sangue freddo, continuando l'operazione mentre chiacchieravano con la ragazza.



Secondo gli esperti, l'operazione potrebbe aver fatto scattare un qualche meccanismo che ha ridestato la giovane, nonostante l'anestesia. Tuttavia i medici hanno già avviato un'indagine interna per capire se l'anestetico sia stato somministrato correttamente. "Nonostante tutto, la ragazza non ha sentito nulla e non è mai stata in pericolo", ha commentato il neurochirurgo Dawid Larysz.



Iga non ricorda bene cosa sia successo, ma adesso sta alla grande: "Non ricordo molto. Il dottore ha detto che durante l'intervento abbiamo parlato di gatti, che io amo tanto. Non ho potuto godermi il Natale con la mia famiglia per colpa di questa operazione, ma ho ricevuto il più bel regalo che potessi avere perché adesso sto benissimo".