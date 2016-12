Poliziotto uccide un nero disarmato: è l'ennesimo "caso Ferguson" negli Usa

01:15 - Un uomo di colore disarmato, Rumain Brisbon, 34 anni, è stato ucciso dalla polizia a Phoenix, in Arizona. E' successo martedì sera, ma la notizia è trapelata solo oggi. Un agente gli avrebbe sparato due colpi dopo una colluttazione. L'uomo era stato fermato per sospetto spaccio di droga, ma la perquisizione ha permesso di accertare che aveva in tasca solo una confezione di pillole.

L'identità del poliziotto al momento non è stata rivelata. Secondo il portavoce della polizia, Trent Crump, "l'agente stava facendo quello che ci si aspetta da un poliziotto che sta indagando su un crimine". Considerando la natura delicata del caso e le violente proteste dopo i casi di Ferguson e di New York, in cui due afroamericani sono stati uccisi mentre erano disarmati, la polizia di Phoenix chiede quindi alla comunità di aiutare gli investigatori a raccogliere tutti gli elementi in grado di stabilire con certezza la verità dei fatti.



Clinton: giustizia Usa sbilanciata - Il sistema della giustizia degli Stati Uniti è sbilanciato e "nonostante i progressi che abbiamo fatto insieme, gli afroamericani e in particolare gli uomini afroamericani, hanno tuttora più possibilità di essere fermati e perquisiti dalla polizia, incriminati e condannati a lunghe pene detentive". Lo ha detto l'ex segretario di Stato e probabile candidata presidenziale Hillary Clinton.



Nuova notte di proteste negli Usa - A New York e in altre città americane, cortei contro il razzismo e i metodi della polizia, sull'onda dei casi di Ferguson, Staten Island e Phoenix. A Manhattan tutta la zona del parco di Foley Square, a due passi da City Hall, è stata transennata dagli agenti. A Boston centinaia di persone sono in piazza e si temono blocchi stradali, con la polizia schierata per evitare il peggio. Stessa situazione a Pittsburgh e a Chicago.