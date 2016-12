Polizia usa spray al peperoncinoAlabama, muore afroamericano

Nuova bufera sulla polizia Usa per la morte di un afroamericano: l'uomo, Anthony Ware, ha opposto resistenza all'arresto, e gli agenti hanno usato spray al peperoncino per immobilizzarlo. Poco dopo Ware si è accasciato ed è morto in ospedale. Le autorità di Tuscaloosa, in Alabama, apriranno un'indagine sul caso: lo spray utilizzato, anche se si tratta di casi molto rari, può provocare arresto cardiaco a causa dei suoi agenti chimici.