Polizia Usa prende distanze da Trump: no uso eccessivo della forza

La polizia americana prende le distanze da Donald Trump. L'incoraggiamento del presidente agli agenti a usare le maniere forti - "vi chiedo di non essere troppo gentili" - viene accolto con freddezza dalle associazioni di polizia, al centro di critiche da anni per l'eccessivo uso della forza. "Gli agenti sono addestrati per trattare tutti con dignità e rispetto" afferma l'International Association of Police Chiefs.