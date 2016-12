Polizia uccide malata di Asperger: resa celebre da video in cui cane la consola

A rendere celebre la donna era stato un video postato sui social. Durante una delle sue crisi Danielle Jacobs, in lacrime, si colpiva al volto con schiaffi e pugni. E per fermarla e consolarla arrivava il suo cane, un animale addestrato proprio per aiutare i malati di questa sindrome.



Giovedì, ma solo ora è stata resa pubblica la notizia, Danielle Jacobs è morta. La polizia è stata allertata dai vicini e quando sono entrati nel suo appartamento hanno trovato Danielle armata di coltello che minacciava di uccidersi. "Abbiamo provato ad avvicinarci - ha detto uno degli agenti - ma lei si è scagliata contro di noi e per questo abbiamo aperto il fuoco, siamo stati costretti". Sono stati gli stessi poliziotti a chiamare i soccorsi e a portarla in ospedale. Ma per Danielle non c'era più nulla da fare. Aveva 24 anni.