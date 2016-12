Polizia ceca marchia i migranti

In Repubblica Ceca la polizia sta procedendo a marchiare i migranti in arrivo a Breclav, al confine con l'Austria, con un numero scritto a pennarello sul braccio. La cifra identifica il treno d'arrivo e il vagone. Gli stessi numeri vengono poi scritti sul biglietto del treno che la polizia sequestra. A venir marchiati non sono soltanto gli adulti ma anche i bambini.