Politiche in Croazia, seggi aperti

Aperti alle 7 i seggi per le elezioni politiche in Croazia. L'esito è estremamente incerto, con un probabile scontro fino all'ultimo voto tra i socialdemocratici del primo ministro uscente, Zoran Milanovic, e il centrodestra guidato da Tomislav Karamarko. Gli ultimi sondaggi davano entrambe le coalizioni in sostanziale parità, anche se gli analisti vedono un lieve vantaggio per l'Unione democratica croata (Hdz, conservatori) di Karamarko.