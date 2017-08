25 agosto 2017 12:58 Polemiche su Macron, spesi 26 mila euro per il makeup in tre mesi DallʼEliseo fanno sapere che la truccatrice è stata chiamata solo in "situazioni di emergenza" e che spese simili "in futuro verranno ridotte"

Non solo spese per i viaggi presidenziali all'estero o per i soggiorni dei capi di stato in Francia, ora nel bilancio dell'Eliseo spunta una voce che sta facendo molto discutere: quella relativa alla truccatrice personale del presidente Emmanuel Macron. Il sito di informazione Le Point svela che per la cura dell'immagine estetica del presidente sono stati spesi ben 26 mila euro in tre mesi.

Sempre secondo il sito di informazione d'Oltralpe, la truccatrice, Natacha, ha presentato al segretario generale dell'ufficio del presidente due fatture, una più salata dell'altra, rispettivamente da 10 mila e 16 mila euro per il lavoro svolto nel corso dei visite di Stato all'estero e prima delle conferenze stampa. Per smorzare le polemiche, dall'Eliseo fanno sapere che la makeup artist è stata chiamata solo in "situazioni di emergenza" e che in futuro "tali spese verranno ridotte".