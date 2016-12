Pokemon Go "sgradito", in Usa causa per violazione proprietà privata

Arriva la prima causa contro Pokemon Go per violazione di proprietà privata. Un uomo negli Stati Uniti ha chiesto un risarcimento a Niantic, Nintendo e The Pokemon Company dopo che diverse persone si sono fermate davanti alla sua casa e hanno bussato alla sua porta. L'uomo, scrive Bbc, vorrebbe addirittura creare una class action raccogliendo tutte le persone che hanno visto le loro abitazioni trasformarsi in Pokestop e in Pokegym.