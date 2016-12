Pokémon Go, in Giappone camionista gioca mentre guida e uccide donna

Dramma in Giappone. Il conducente di un camion ha investito due donne, uccidendone una e ferendo l'altra, mentre giocava a Pokémon Go alla guida del suo mezzo. L'uomo è stato arrestato. "Il conducente è ancora in custodia. Non è stata presa ancora una decisione se si procederà con le accuse", ha riferito un portavoce della polizia.