Pistorius, sentenza Appello sarà il 6 luglio: pm ha chiesto 15 anni

La sentenza d'Appello per Oscar Pistorius per l'omicidio di Reeva Steenkamp sarà letta il 6 luglio. Lo ha dichiarato il giudice di Pretoria Thokozile Masipa. Il pm Gerrie Nel, rappresentante dell'accusa, ha chiesto 15 anni di carcere per il campione paralimpico affermando che la Corte non può esimersi dall'applicare la pena minima prevista dal Codice penale sudafricano per l'omicidio volontario. In primo grado era stato condannato a 5 anni.