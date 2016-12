Pistorius, non sarà chiesto appello contro condanna a sei anni

Gli avvocati di Oscar Pistorius hanno detto che non faranno appello contro la sentenza del giudice Thokozile Masipa, che ha condannato l'atleta a sei anni di carcere per l'omicidio di Reeva Steenkamp. Lo riferisce Skynews. L'ex campione paralimpico è stato intanto accompagnato in carcere subito dopo la lettura della sentenza. Attualmente scontava la condanna ai domiciliari a casa dello zio con il braccialetto elettronico.