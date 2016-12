Pistorius, la madre di Reeva: "Tra loro niente sesso"

12:28 - Reeva Steenkamp non ha mai avuto rapporti sessuali con Oscar Pistorius, ma soprattutto voleva lasciarlo la notte in cui lui l'ha uccisa. Lo ha scritto la madre della giovane, June, in libro di prossima uscita, "Reeva, raccontata da sua madre", di cui Times Magazine pubblica alcuni estratti. "I suoi vestiti erano imballati - scrive June -. Non c'è alcun dubbio nei nostri cuori: lei aveva deciso di lasciare Pistorius quella notte".

"Lei mi aveva confidato che non aveva mai avuto rapporti con lui - scrive ancora la madre di Reeva -. Dividevano lo stesso letto, ma lei aveva paura di portare la loro relazione a quel livello... Non avrebbe voluto avere rapporti con Oscar se non fosse stata sicura. Penso che la loro relazione stesse per finire. In fondo al suo cuore, lei non pensava che il loro legame li rendesse felici... aveva dubbi costanti sulla loro compatibilità".



June Steenkamp definisce Pistorius "arrogante", "lunatico", "incostante", "collerico", "possessivo", "distratto", "subdolo", Lo descrive come "armato fino ai denti" e "col grilletto facile". "E' stata una disgrazia per Reeva incontrarlo - ha aggiunto la madre - perché prima o poi avrebbe ucciso qualcuno. Ne sono profondamente convinta". E ancora: "Non c'è alcun dubbio nei nostri cuori che qualcosa è andata terribilmente storta, qualcosa che l'ha talmente sconvolta che lei si è nascosta con due cellulari dietro una porta sbarrata".



June ha detto di "non essere del tutto contenta" dell'assoluzione di Pistorius per omicidio volontario: "Non penso che questa abbia reso giustizia a Reeva", ha spiegato. La donna e il marito Barry dicono di voler incontrare Pistorius: "Vorrei sentirgli dire "mi dispiace" in modo davvero sincero, anche se l'ha già detto in tribunale", ha dichiarato Barry.