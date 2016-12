Pistorius detenuto privilegiato? Lascia in segreto la prigione per il funerale della nonna

La legge è uguale per tutti? Se lo chiedono in Sudafrica dopo l'ultima vicenda che ha avuto come protagonista l'ex atleta Oscar Pistorius, condannato a 6 anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa il 14 febbraio del 2013. Il 29enne, in gran segreto, è stato fatto uscire dal carcere per partecipare con la famiglia al completo alla cerimonia funebre della nonna.