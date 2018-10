Piogge torrenziali su Maiorca, almeno 9 morti e decine di dispersi

Le piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno colpito l'isola di Maiorca hanno provocato la morte di almeno 9 persone, mentre sei sono date per disperse. Le autorità hanno dispiegato 80 militari e sette veicoli dei servizi di emergenza dell'esercito sui luoghi più colpiti, mentre un centinaio di soccorritori è al lavoro dalla notte scorsa. In almeno tre città centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case. Tra le vittime due britannici.



Ci sono ancora dispersi e per questo i soccorritori sono al lavoro, ma non è stato fornito un bilancio preciso. L'area più colpita si trova circa 60 chilometri a est di Palma di Maiorca, la capitale dell'isola. L'ufficio meteorologico della Spagna riferisce che, a seguito delle inondazioni che hanno colpito Maiorca, le vicine isole di Ibiza e Formentera sono ora in allerta elevata. Piogge e tempeste si sono infatti spostate su queste isole.