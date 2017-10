Piogge torrenziali in Niger: 44 morti, distrutte 8mila abitazioni

Almeno 44 persone sono morte in Niger, e oltre 70mila hanno subito disagi, in seguito alle piogge torrenziali che da giorni si abbattono sul Paese. Su 44 vittime, 41 persone hanno perso la vita nel crollo delle proprie abitazioni e 3 sono morte per annegamento. A Niamey, la capitale, si contano diciassette morti, in maggior parte bambini. Le forti piogge hanno inoltre distrutto più di 8mila abitazioni.