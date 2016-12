Pinotti: con Trump avvicinamento tra Usa e Russia è un'opportunità

Se con Donald Trump alla Casa Bianca scattasse una de-escalation tra Usa e Russia, sarebbe "un'opportunità per il mondo e non soltanto per la Ue". Così il ministro della Difesa Roberta Pinotti, spiegando: "Il presumibile avvicinamento tra il tycoon newyokese e Vladimir Putin non rappresenta una minaccia". "L'Italia è sempre stata solidale con i partner europei o della Nato ma ha sempre sottolineato l'esigenza di mantenere aperto un dialogo", aggiunge.