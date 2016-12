Pinotti al vertice europeo sulla difesa: "Il Mediterraneo è oggi il fulcro di tutte le questioni sul piatto"

Giornata di Consiglio dei ministri della Difesa europei, oggi a Lussemburgo. In tale sede comunitaria l'Italia ha presentato una proposta per il "coordinamento strategico" di tutte le operazioni della Ue e della Nato nel Mediterraneo. La proposta, condivisa da Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna, è stata consegnata da Roberta Pinotti. Da parte di Mogherini e Stoltenberg "mi sembra che ci sia molto interesse", ha detto il Ministro osservando che, "al di là dei meccanismi tecnici, il tema centrale è che oggi il Mediterraneo è un'emergenza: li si affacciano i principali conflitti, lì la situazione dell'immigrazione è l'elemento che preoccupa di più l'Europa assieme al terrorismo, quindi dobbiamo avere una capacità congiunta, efficace, di intervenire".

La proposta, ha proseguito Pinotti, è partita dalla "discussione fatta nel momento in cui si è discusso della missione Nato nell'Egeo, che ha come obiettivo la lotta agli scafisti". "È evidente che, esistendo già EuNavFor Med che ha lo stesso obiettivo, senza una sinergia e un coordinamento strategico su tutte le missioni che Ue e Nato hanno nel Mediterraneo si rende meno efficace il fatto che combattiamo per lo stesso scopo", ha aggiunto la ministra della Difesa.