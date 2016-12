Piloti iracheni portano cibo ai soldat Ma sbagliano e riforniscono l'Isis

10:23 - Erano dei piloti inesperti e forse un po' distratti quelli che hanno recapitato per sbaglio cibo, acqua e munizioni ai militanti dell'Isis anziché ai propri commilitoni. I soldati iracheni che dovevano portare rifornimenti al proprio esercito, infatti, hanno fatto cadere tutto l'occorrente dal fronte sbagliato.



I rimproveri - Non l'hanno presa bene i loro superiori, e Hakim al-Zamili si è giustificato dicendo: "Quei soldati avevano un gran bisogno dei rifornimenti, ma per via degli errori di calcolo dei comandanti dell'esercito iracheno e per la mancanza di esperienza dei piloti, in un modo o nell'altro abbiamo aiutato i combattenti dell'Isis a uccidere i nostri uomini".