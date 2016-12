Piloti e hostess sono ubriachi: aereo bloccato poco prima del decollo

Tutti ubriachi: pilota, copilota e due hostess su tre. E tutti pronti al decollo. Un volo dell' Air Baltic, diretto da Oslo a Creta con 109 persone a bordo, è stato bloccato poco prima della partenza. Una telefonata anonima ha allertato la polizia norvegese e gli agenti hanno bloccato l'equipaggio, risultato positivo all'alcol test. Il volo è stato cancellato e la compagnia low-cost lituana si è messa al lavoro per riprogrammarlo.

I risultati delle analisi sono stati impietosi: i quattro avevano nel sangue una percentuale di alcol superiore al tasso consentito, pari allo 0,2%.



Arrestati, i due piloti e le hostess rischiano ora fino a quattro anni di carcere.



Il vettore, sul proprio sito web, ha chiesto scusa per l'accaduto e ha disposto gli esami del sangue per confermare o meno l'ubriachezza dei coinvolti. E ha promesso tolleranza zero.