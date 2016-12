A differenza del piccolo Oscar, che non compare quasi mai sui social, baby George è stato dipinto dal mondo della Rete come un "cattivissimo" bambino ben consapevole del sangue blu. A lui hanno dedicato persino una pagina Facebook nel quale vengono pubblicati i suoi continui bronci sprezzanti dei cosiddetti "poracci", che il piccolo George proprio non sopporta.



Guardando le prime foto pubblicate sul profilo Instagram della famiglia reale svedese, pare invece che il secondogenito della principessa Victoria e del marito Daniel Westling, a otto mesi ha già tutte le carte in regola per diventare "l'anti-George". Guanciotte rosse, sguardo tenero e dolce e, stando alle confessioni della mamma, sempre a caccia di coccole. Che la sfida abbia inizio!