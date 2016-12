Piazza Affari apre in forte ribasso

Avvio in netto calo per Piazza Affari, dopo il nuovo crollo delle Borse cinesi. Il primo indice Ftse Mib segna una perdita del 3,21% a a 19.720 punti mentre il Ftse All Share registra un calo del 2,98% a 24.937 punti. Male anche le altre Piazze europee: Francoforte accusa un calo del 2,94%, mentre Parigi è in ribasso del 2,42%. Giù Madrid, che cede il 2,17%, e Londra, che perde l'1,99%.