Pianificava un attentato, arrestato soldato dell'esercito tedesco

Un soldato dell'esercito tedesco è stato arrestato con l'accusa di voler compiere un attentato: sarebbe stato spinto da motivazioni xenofobe. Lo ha comunicato la Procura di Francoforte. Si tratta di un primo sottotenente di 28 anni, di Offenbach, che era stazionato a Illkirch, in Francia. Secondo le indagini, il giovane si era spacciato nel 2015 per siriano e aveva chiesto asilo nella città bavarese, vivendo poi in un centro profughi.