29 dicembre 2014 Piacentina 29enne uccisa in Brasile, arrestata un'amica di Rio de Janeiro Svolta nell'inchiesta sulla morte di Gaia Molinari: Miriam Franca, conosciuta in un ostello di Fortaleza, è considerata "sospetta" dalle autorità locali

16:51 - Una donna è stata arrestata nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Gaia Molinari, la 29enne piacentina uccisa a Natale a Jericoacoara, in Brasile. Si tratta di Miriam Franca, conosciuta dall'italiana in un ostello di Fortaleza. Le due donne hanno poi raggiunto insieme il paradiso balneare nel nord-est del Paese. Interrogata dagli inquirenti, la Franca sarebbe caduta in diverse contraddizioni nella ricostruzione dei fatti.

Le autorità, precisano le fonti, intendono "compiere delle verifiche" su quanto dichiarato dalla donna.