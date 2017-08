Philadelphia, tentano rapina in banca vestite da suore: caccia alle ladre maldestre

E' caccia alle due Arsenio Lupin in gonnella che hanno tentato di rapinare, pistola in pugno, una banca di Tannersville, in Pennsylvania, travestite da suore. L'Fbi di Philadelphia ha diffuso via Twitter le foto delle due ricercate, ritratte in azione dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto di credito. Nell'appello degli inquirenti si cercano due ispaniche sul metro e cinquanta di altezza.