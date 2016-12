Philadelphia: professore pestato da uno studente, il video diventa virale

L'aggressione – Johnson si stava dirigendo in classe, quando ha visto che il ragazzo, il cui nome è rimasto riservato, teneva in braccio una compagna in un modo inadeguato all'ambiente scolastico.



L'insegnante ha ripreso i due studenti e poi è entrato in classe. L'alunno non ha gradito e ha deciso di vendicarsi. Qualche ora più tardi ha incrociato il professore in un corridoio del liceo e ha iniziato a insultarlo. “Fai sparire la tua fottuta faccia”, ha urlato il ragazzo a Johnson prima di attaccarlo.



L'insegnante è stato sollevato di peso e scagliato a terra, dove è rimasto immobile, svenuto. “Mi ha lasciato cadere di schiena sul pavimento. Da quel momento non ricordo nulla. Sono rimasto in stato di incoscienza per non so quanto tempo”.



Commozione cerebrale – Pewu Johnson ha riportato una commozione cerebrale ed è stato dimesso dopo poche ore dall'ospedale. Lamenta ancora forti dolori al collo e non è ancora riuscito a riprendere le lezioni.



Sospeso lo studente – “Il distretto scolastico non tollera questo tipo di comportamento e faremo in modo che lo studente abbia una punizione esemplare”, ha detto Fernando Gallard portavoce del Philadelphia School District. Il ragazzo è stato sospeso dall'istituto e dovrà difendersi in tribunale dall'accusa di aggressione.



I precedenti – Non è la prima volta che la Bartram High School si trasforma in un ring tra professori e studenti. Questo è il terzo attacco contro un insegnante in meno di un mese.



Il 21 ottobre un professore ha riportato gravi ferite dopo essere stato spinto a terra due volte da uno studente che voleva rubargli il computer portatile. Il 9 ottobre un altro ha ricevuto due pugni in pieno volto mentre cercava di sedare una rissa fra due ragazzi.