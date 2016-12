16 maggio 2015 Philadelphia, il treno deragliato forse colpito da un proiettile vagante E' l'ipotesi shock a cui sta lavorando l'Fbi. Nell'incidente sono morte 8 persone tra cui un italiano. Poco prima del deragliamento, nella stessa zona un treno locale era stato colpito da un proiettile ma senza conseguenze Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - Spunta un'ipotesi inquietante per spiegare il disastro ferroviario di Philadelphia, in cui hanno perso la vita otto persone tra cui un italiano. Il treno dell'Amtrak in viaggio da Washington a New York potrebbe essere stato colpito da un proiettile. La novità sarebbe emersa dall'interrogatorio dei membri dell'equipaggio, compreso il macchinista, che continua a non ricordare nulla del momento dell'incidente.

Ora l'Fbi sta indagando su quello che assume i contorni di un vero e proprio giallo. Anche perché resta da svelare il mistero per il quale il treno in poco più di un minuto sia passato da 112 a oltre 170 chilometri orari, in prossimità della curva fatale.



Poco prima del deragliamento dell'Amtrak, nella stessa zona un treno locale è stato colpito da un proiettile per fortuna senza conseguenze, anche se tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e portati a destinazione con dei bus.