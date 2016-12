16 dicembre 2014 Philadelphia, ex marine uccide ex moglie e altre 5 persone e si dà alla fuga Negli Usa è caccia all'uomo in più contee per cercare di rintracciare Bradley William Stone, autore della strage. L'uomo è armato e pericoloso Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - E' caccia all'uomo negli Stati Uniti dove, vicino a Philadelphia, un ex militare ha ucciso l'ex moglie e altre 5 persone dandosi poi alla fuga. L'assassino, Bradley William Stone, di 35 anni, è ricercato in più contee: secondo le prime indagini il movente sarebbe una disputa familiare, ma al momento la polizia non rivela altri dettagli. Secondo alcune fonti l'uomo soffrirebbe di disturbi da stress post traumatico.

L'incubo è iniziato alle 4 del mattino, quando Stone si è presentato in casa dell'ex moglie a Salford, comunità di 15mila persone, con la quale era in corso una battaglia legale, forse per la custodia delle due figlie, di 5 e 7 anni. Ha aperto il fuoco contro l'ex, Nicole Hill, e l'ha uccisa. Sarebbe fuggito portando con sé le due bambine, ma all'arrivo della polizia, le piccole sono state ritrovate da un vicino di casa. Dopo aver ucciso l'ex, Stone si è diretto in una cittadina vicina, Lansdale, dove ha ammazzato altre due persone, tra cui la nonna dell'ex moglie.



Quindi, sempre a bordo di un'auto, e' andato in un'altra casa, pare della sorella di Nicole, a Souderton, a nord di di Philadelphia, dove ha ucciso altre tre persone ed è fuggito. A quanto si apprende, dentro l'ultima abitazione c'era anche un ragazzo, rimasto ferito e trasportato in ospedale, ma anche in questo caso, gli inquirenti non hanno riferito altri dettagli. "E' armato e pericoloso", ha detto Risa Vetri Ferman, procuratore distrettuale della contea di Montgomery. Nel corse delle ore le ricerche si sono estese poi alla contea di Bucks, dove Stone ha minacciato un uomo con un coltello nel tentativo di rubargli l'auto.



Ha combattuto in Iraq - Bradley William Stone è un ex marine riservista, in servizio dal 2002 al 2011. Secondo i media americani ha servito anche in Iraq, dall'aprile a luglio 2008, e si è congedato con il rango di sergente, ricevendo una medaglia per il servizio reso in Iraq e altri elogi. Il suo compito era quello di monitorare le condizioni meteo per l'artiglieria.