Philadelphia, 15 arresti a sit in a margine della convention dem

Almeno 15 persone sono state arrestate a Philadelphia, negli Stati Uniti, durante le manifestazioni vicino al Wells Fargo Center, dove è in corso la convention democratica. A denunciare gli arresti, avvenuti durante un sit in, è "Democracy Spring". Fuori dalle recinzione del Wells Fargo Center continuano le agitazioni e le manifestazioni con il popolo di Bernie Sanders che non si rassegna.