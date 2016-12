Petrolio, Iran: India insolvente

L'Iran ha sollecitato all'India il pagamento "entro i prossimi due mesi" di quanto dovuto per le forniture di petrolio effettuate dal 2013, per un ammontare di circa 6,5 miliardi di dollari. Nonostante le sanzioni imposte a Teheran su iniziativa degli Usa, New Delhi aveva continuato ad acquistare greggio iraniano, non riuscendo però a pagarne il valore per la chiusura di tutti i canali finanziari internazionali con l'Iran.