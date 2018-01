Petroliera affondata in Cina, area inquinata di 100 Km quadrati

Si aggrava il disastro ambientale in Cina per l'affondamento di una petroliera iraniana. Mentre le fiamme sono state domate, due navi cinesi hanno cominciato le attività di pulizia del greggio fuoriuscito dalla Sanchi, spruzzando agenti chimici per far dissolvere il composto di gas e liquidi tossici. Per effetto di correnti marine e modo ondoso, la "pozza" si è allargata e ora l'area affetta dalla fuoriuscita è superiore ai 100 km quadrati.