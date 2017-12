Perù, manifestanti in piazza contro grazia a ex presidente Fujimori

Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del Perù per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per crimini fra cui violazioni dei diritti umani. A Lima gli agenti hanno usato gas lacrimogeni. L'attuale presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha negato di aver concesso la grazia come parte di un accordo per evitare il proprio impeachment.