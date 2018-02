Perù, l'ex leader Fujimori verso un nuovo processo per massacro

Un tribunale in Perù ha deciso che l'ex presidente Alberto Fujimori potrà essere processato in merito a un massacro avvenuto nel 1992, nonostante la recente grazia concessagli dall'attuale leader Pablo Kuczynski. Fujimori doveva scontare 25 anni di prigione per il suo ruolo nella morte di 25 peruviani e l'utilizzo di militari come squadroni della morte. Il nuovo caso riguarda invece l'uccisione di sei contadini, rapiti da un gruppo paramilitare.