Perù, incendio in un cinema a Lima: almeno 4 morti, 7 i dispersi

Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato in una sala cinematografica del centro commerciale Larcomar, nel quartiere Miraflores di Lima, in Perù. Il comandante della polizia, Hugo Begazo, ha detto alla stampa che altre sette persone risultano ancora disperse. Le fiamme sono divampate per cause da chiarire durante una proiezione speciale per la stampa del film "Animali fantastici e dove trovarli", tratto da un libro di J. K. Rowling.