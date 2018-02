Perù, Fujimori sarà processato per uccisioni di massa

Un tribunale peruviano ha rinviato a giudizio l'ex presidente Alberto Fujimori per l'uccisione di sei agricoltori nel 1992. Per i giudici la grazia ricevuta di recente per la condanna a 25 anni che stava scontando non si applica per i crimini di massa. I pubblici ministeri hanno chiesto di processare l'ex presidente e altre 22 persone per l'uccisione di civili da parte degli squadroni della morte.