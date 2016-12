Perù, donna decapitata dall'elicottero presidenziale in diretta televisiva

Voleva consegnare al primo ministro una lettera per chiedere la scarcerazione di un familiare, ma si è avvicinata troppo all'elicottero presidenziale ed è stata decapitata da un'elica del velivolo. Il tutto davanti alle videocamere della tv di Stato, che stava trasmettendo le immagini dell'arrivo del premier Pedro Cateriano in diretta. E' successo sulle rive del fiume Tumbes, in Perù.