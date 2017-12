Perù, concesso "indulto umanitario" per l'ex presidente Fujimori

Il presidente del Perù Pedro Pablo Kuczynski ha annunciato di aver concesso un "indulto umanitario" all'ex presidente del Paese, ora in carcere, Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. Fujimori era stato trasferito dal carcere in una clinica sabato, dopo aver subito un abbassamento di pressione ma a quanto pare non soffre di alcun male incurabile.