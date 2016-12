Perù: candidata alle presidenziali indagata per riciclaggio

Indagati per riciclaggio la candidata alle presidenziali in Perù Keiko Fujimori e il marito americano. L'indagine preliminare, a due settimane dal voto, risale a marzo, ma se ne è saputo solo ora. Le autorità indagano su una serie di transazioni finanziarie sospette e contributi alla campagna elettorale per quasi un milione di dollari. Fujimori ha respinto le accuse giudicandole infondate e finalizzate a favorire il suo avversario Pedro Pablo Kuczynski.