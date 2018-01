Perù, bus precipita in un burrone: il bilancio sale a 48 morti

Perù, bus precipita in un burrone: decine di morti Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'autobus era diretto verso Lima, quando è stato colpito da un rimorchio per trattori ed è caduto giù per il pendio. Il mezzo si è poi incagliato a fronte in giù su una striscia di costa vicino al Pacifico, con i corpi senza vita di passeggeri sparpagliati tra le rocce.



Le operazioni di soccorso - "È molto triste per noi subire un incidente di questa portata", ha dichiarato il presidente peruviano, Pedro Pablo Kuczynski. I soccorritori hanno dovuto faticare per ore per salvare i sopravvissuti e recuperare i cadaveri. Nessuna strada porta direttamente alla spiaggia. Polizia e pompieri hanno utilizzato gli elicotteri per trasportare sei sopravvissuti con gravi ferite agli ospedali vicini. Ancora tre le persone disperse.



Il ministro dei Trasporti, Bruno Giuffra, ha dichiarato che i rapporti iniziali indicano come entrambi i veicoli coinvolti viaggiassero ad alta velocità al momento dell'incidente. I sinistri stradali sono comuni lungo le strade del Perù, dove nel 2016 si sono registrate oltre 2.600 vittime.