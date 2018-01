Perù, bus precipita in un burrone: almeno 36 morti

Dopo essersi scontrato con un camion, un autobus è uscito di strada ed è precipitato in un burrone facendo almeno 36 morti, in Perù. Secondo i primi dati ufficiali, solo cinque persone sono sopravvissute all'impatto, avvenuto nei pressi di Pasamayo in quella che è nota localmente come la Curva del Diavolo. Il camion ha perso stabilità, finendo nella corsia opposta, dopo aver bucato una gomma.