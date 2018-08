Perù, autobus precipita in una scarpata: almeno 9 morti

Almeno nove persone sono morte e altre 49 sono rimaste ferite in un incidente stradale in Perù. Un autobus è uscito di strada affrontando una difficile curva ed è precipitato in una scarpata di 150 metri al confine fra le regioni Huanuco e Ucayali. L'autobus, con 60 passeggeri a bordo, era partito da Pucallpa ed era diretto a Huanuco. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte non lontano da Tingo Maria.