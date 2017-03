Paura in Perù, dove un aereo Boeing 737-300 con 141 passeggeri a bordo che viaggiava da Lima a Jauja ha effettuato un atterraggio brusco sulla pista di Jauja, andando fuoripista e subendo gravi danni al velivolo. Inoltre, la manovra ha provocato un incendio che è stato immediatamente spento mentre tutti i passeggeri e l'equipaggio venivano evacuati. I media locali riferiscono che 29 persone sono state portate in ospedale con ferite non gravi, mentre il pubblico ministero locale ha parlato "zero vittime". Iniziate le indagini per determinare le precise cause dell'incidente.