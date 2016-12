Perù, 30enne italiana scomparsaLa denuncia dei genitori ai carabinieri

11:24 - Scomparsa una trentenne italiana in Perù. Lavinia Micheletto si trovava da ottobre nel Paese sudamericano, ma da lunedì di lei non si hanno più notizie. La denuncia arriva dai genitori, che hanno avvertito i carabinieri di Maglie, in provincia di Lecce. Nell'ultimo messaggio, via email, la ragazza chiedeva soldi ai familiari poiché era stata derubata: "Mi hanno rapinato, sono senza cellulare né documenti", affermava.

La madre ha paura che possa essere stata rapita. Secondo quanto scritto dalla salentina nell'ultima email, si trovava nella città di Pucallpa. Della vicenda sono state informate la Farnesina e l'ambasciata italiana in Perù.



Non era la prima volta che la ragazza partiva per il Sudamerica: un paio di anni fa era già stata in Perù, quella volta il suo viaggio aveva interessato anche il Cile e l'Argentina.