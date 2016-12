Person of the year 2015, il Time annuncia i finalisti: tra loro anche Al Baghdadi

Ecco di seguito la rosa dei candidati, in ordine alfabetico:



Abu Bakr Al-Baghdadi - Una candidatura choc. Secondo la rivista americana, il "califfo" ha ispirato e attirato seguaci e militanti per combattere tra le fila dell'Isis. E' lui il primo responsabile degli attacchi a grandi nazioni come Tunisia e Francia.



Gli attivisti di "Black Lives Matter" - Autori di proteste contro le ingiustizie subite dalla comunità afro-americana, soprattutto da parte delle forze dell'ordine. Emblematici i recenti casi di omicidio ad opera di agenti di polizia.



Caitlyn Jenner - Ha fatto coming out come "donna transgender", diventando un punto di riferimento per i diritti della comunità LGBT.



Travis Kalanick - Il Ceo di Uber Technologies, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso una app. L'azienda ha raggiunto una valutazione di 70 miliardi di dollari, ma è stata anche bersaglio di critiche riguardo la "sharing economy".



Angela Merkel - La cancelliera tedesca è stata inserita nell'elenco per "essere stata protagonista di importanti eventi di cronaca", per "aver affrontato le difficoltà economiche della zona Euro" e per "aver agito contro la crisi dei migranti".



Vladimir Putin - Il presidente russo ha "sfidato le sanzioni occidentali sull'attività militare del suo Paese in Ucraina per giocare un ruolo critico ma precario nella lotta all'Isis".



Hassan Rouhani - Il presidente dell'Iran ha cercato di "condurre il suo Paese fuori dalla condizione di emarginazione internazionale" e di "superare la paralisi economica concludendo con l'Occidente l'accordo sul nucleare".



Donald Trump - Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti è in lizza per la "sua retorica populista che l'ha favorito nella corsa alla Casa Bianca" e per "aver sollevato il dibattito sul futuro del partito repubblicano".